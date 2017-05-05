Western Union прекратил перевод денег из России в Украину без открытия счета в банке - СМИ

Международный оператор денежных переводов Western Union с 5 мая приостановит осуществление переводов с России в Украину без открытия банковского счета, сообщают "Ведомости".

Как отмечается, средства из России в Украине больше нельзя будет перевести без открытия банковского счета.

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Причиной принятия Western Union такого решения стал закон о финансовых санкциях, одобренный правительством Российской Федерации в ответ на санкции Украины против российских банков и платежных систем.

Указанный закон вступает в силу 5 мая.

Государственная Дума России 29 марта приняла закон, ограничивающий денежные переводы из РФ в иностранные государства с помощью иностранных платежных систем.

"Это означает, что украинцам теперь будет дороже переводить деньги внутри СНГ, где позиции российских платежных систем с их дешевыми тарифами были сильные уже много лет", - пишет FinClub.

Как сообщал УНИАН, все российские платежные системы, которые работали в Украине, попали в список санкций.

Отмечалось, что нишу заполнят такие международные системы, как Western Union и MoneyGram.