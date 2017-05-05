Нацбанк выпустит памятную монету "Евровидение-2017" (фото)

Национальный банк Украины 11 мая введет в обращение памятную монету, посвященную проведению 62-го песенного конкурса "Евровидение-2017" в Украине.

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Как сообщается на сайте регулятора, монета изготовлена из нейзильбера, имеет номинал 5 гривень, а цена ее реализации составляет 46 гривень за штуку.

Половину тиража памятной монеты (20 тысяч штук) Нацбанк будет продавать после предварительного on-line заказа на своем официальном сайте, который возможен с 5 по 15 мая. Количество монет, доступных для on-line заказа, ограничивается одной штукой на заказчика.

Продажа памятных монет, забронированных через on-line заказ, начнется в Киеве после 17 мая, в регионах - по мере поступления монет.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в 2016 году реализовал 1,13 миллиона памятных монет на общую сумму 170 миллионов гривень, что вдвое превышает доход от реализации памятных монет в 2015 году.

Всего в 2016 году НБУ ввел в обращение 47 памятных монет (37 наименований), из которых одна золотая, 15 серебряных, 30 монет из нейзильбера и одна биметаллическая.