ГПУ обвиняет руководство Нацбанка времен Януковича в краже 787 миллионов гривень
Обвинительный акт в уголовном производстве направлен в суд.
Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в отношении бывших заместителя председателя Национального банка Алексея Ткаченко и директора департамента Национального банка Романа Яковлева.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
«Генеральной прокуратурой Украины завершено досудебное расследование по подозрению бывших заместителя председателя Национального банка Алексея Ткаченко и директора департамента Национального банка Романа Яковлева в участии в созданной бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и Сергеем Курченко преступной организации», - написал он.
Генпрокурор отметил, что Ткаченко и Яковлев обвиняются в обеспечении принятия Национальным банком Украины в 2013 году незаконного решения о выдаче подконтрольному преступной организации банку стабилизационного кредита, который в дальнейшем был использован в пользу соучастников преступления путем вывода средств за рубеж и обращения их в наличность.
В результате совершения преступления государству причинен ущерб на сумму 787 млн грн.
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Луценко также сообщил, что на все установленное имущество обвиняемых наложен арест.
Обвинительный акт в уголовном производстве направлен в суд.
Как сообщал УНИАН, 14 июля 2016 года суд удовлетворил ходатайство Главной военной прокуратуры и избрал Ткаченко и Яковлеву меру пресечения в виде содержания под стражей. Они были задержаны накануне за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (участие в преступной организации и преступлениях, совершаемых такой организацией), ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Экс-чиновникам НБУ грозит наказание от 8 до 15 лет лишения свободы.