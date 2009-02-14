Вице-премьер РФ: девальвацию рубля можно считать завершенной

Оживление кредитования реального сектора экономики произойдет в течение ближайших месяцев в связи с окончанием девальвации рубля и восстановлением ликвидности банков, уверен вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин, сообщает РИА Новости.

"Я считаю, что процесс девальвации - это сильное лекарство, которое применено, но оно позитивно повлияло на здоровье экономики. Это означает, что сейчас появятся деньги в экономике, ликвидность восстановится", - сказал Кудрин в интервью телеканалу "Россия".

"С октября из-за ожидания девальвации многие ушли в валюту, считая, что на этом больше заработают, чем на производстве. Но этот период прошел. Курс стабилизировался, и сейчас заработать на валюте уже не удастся", - констатировал Кудрин. Напротив, в последние дни многие выходят из валюты и фиксируют свою прибыль.

По словам главы Минфина, банки все еще испытывают недоверие к некоторым отраслям из-за спада производства.

"Придется поработать еще над доверием к предприятиям. Здесь государство как раз подставляет плечо (предоставляя гарантии по кредитам). Думаю, что мы в ближайшие месяц-два в целом проблему кредитования преодолеем на острой ее фазе", - отметил Кудрин, пояснив, что в условиях прогнозируемой стагнации экономики кредитного бума, который наблюдался до кризиса, уже не будет.

"В целом объем кредитов прирастет за этот год, но не на большую величину", - заключил вице-премьер.