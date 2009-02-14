Fitch понизило рейтинги девяти украинских банков

Fitch Ratings понизило на один уровень долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») девяти украинских банков: Банка Форум, ПРАВЭКС-БАНКА, ПроКредит Банка (Украина), Сведбанка (Украина), УкрСиббанка, Укрсоцбанка, ОАО ВТБ Банк (Украина), Ощадбанка и Укрэксимбанка. По рейтингам сохранен «Негативный» прогноз, говорится в сообщении пресс-службы Fitch.

Данные рейтинговые действия последовали за понижением долгосрочных РДЭ Украины в иностранной и национальной валюте с уровня «B+» до «B».

Понижение долгосрочных РДЭ Банка Форум, ПРАВЭКС-БАНКА, ПроКредит Банка (Украина), Сведбанка (Украина), УкрСиббанка, Укрсоцбанка и ОАО ВТБ Банк (Украина) отражает понижение странового потолка Украины с уровня «B+» до «B». Страновой потолок Украины отражает трансфертный риск и риск конвертации и ограничивает степень, в которой поддержка со стороны акционеров этих банков может учитываться в их долгосрочных РДЭ в иностранной валюте. Долгосрочные РДЭ банков в национальной валюте также учитывают страновые риски Украины. Индивидуальные рейтинги ПРАВЭКС-БАНКА, ПроКредит Банка (Украина), УкрСиббанка, Укрсоцбанка и ОАО ВТБ Банк (Украина) также будут рассмотрены агентством в ближайшее время.

Понижение рейтингов Ощадбанка и Укрэксимбанка отражают уменьшение способности государства предоставить поддержку в случае необходимости, о чем свидетельствует понижение долгосрочных РДЭ Украины. РДЭ Ощадбанка и Укрэксимбанка принимают во внимание мнение Fitch о высокой готовности украинских властей предоставить поддержку этим банкам в случае необходимости, но способность предоставить такую поддержку ослабла. Ощадбанк и Укрэксимбанк находятся в 100%-процентной собственности государства (в лице Кабинета Министров Украины).

По данным Fitch, долгосрочный РДЭ Приватбанка в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», прогноз «Негативный». В сообщении указывается, что пересмотр уровня поддержки долгосрочного РДЭ ПриватБанка с уровня «B-» (B минус) на «нет уровня поддержки» отражает снижение способности государства предоставить поддержку банку в случае необходимости.