Нарушения в начислении зарплаты есть у почти 70% налогоплательщиков - ГФС

Государственная Фискальная служба в январе-марте выявила нарушение налогового законодательства в части выплаты сотрудникам заработной платы у 69% проверенных налогоплательщиков, сообщила пресс-служба ГФС.

Читайте такжеВ Украине готовят новую систему уплаты налогов и сборов

Согласно сообщению, по результатам проверок в бюджеты доначислено свыше 92 миллионов гривень налога на доходы физических лиц, 21 миллиона гривень единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и около 8 миллионов гривень военного сбора.

Фискальная служба также выявила 130 наемных лиц, труд которых использовался работодателем без оформления трудовых отношений.

Согласно сообщению, для выявления недобросовестных работодателей работники фискальной службы задействованы в рабочих группах по вопросам легализации выплаты заработной платы и занятости населения, созданных по инициативе местных органов исполнительной власти.

Представители рабочих групп осматривают производственные, торговые помещения юридических и физических лиц, коммерческие предприятия и в случае выявления нарушений проводят разъяснительную работу с субъектами хозяйствования. По результатам этих мероприятий работодателями дополнительно заключено более 10 тысяч трудовых договоров с наемными работниками.

Как сообщал УНИАН, с 1 января вступил в силу закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, которым среди прочего предусматривается введение штрафа за выплату зарплат "в конверте" в размере 100 минимальных заработных плат.

Согласно закону, предприниматели должны будут уплатить штраф в размере до трех минимальных зарплат во всех случаях недопущения инспекторов к проверке, кроме случая, когда темой проверки является неоформление трудовых договоров с работниками и выплата зарплат "в конверте". Предприниматели будут оштрафованы в размере 100 минимальных зарплат (с 1 января 2017 года это 320 тысяч гривень) в случае недопущения государственного инспектора труда к проверке, если она осуществляется с целью выявления работников с неоформленными трудовыми договорами, выплаты заработной платы без начисления и уплаты единого взноса (выплата зарплаты "в конверте").