НБУ укрепил гривню по отношению к евро

Банковские металлы подешевели

Официальный курс НБУ на 16.02.09 100 USD США – 770.0000 (13 февраля – 770.0000) 100 EUR – 987.3710 (13 февраля – 988.1410) 10 RUR – 2.2282 (13 февраля – 2.2126) Учетные курсы банковских металлов на 16.02.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото - 72322.25 (13 февраля–72688.00) 961 XAG 10 Серебро - 1029.49 (13 февраля–1027.18) 962 XPT 10 Платина - 81851.00 (13 февраля–83468.00) 964XPD10Палладий - 16555.00 (13 февраля–16632.00)

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