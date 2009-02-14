Приоритет Ощадбанка - работа с вкладами физлиц

Приоритетом деятельности Ощадбанка должна стать работа с вкладами физических лиц, так как Ощадбанк является сегодня сберегательным только по названию, а не по сути.

Об этом заявил в интервью еженедельнику «Зеркалу недели» (№ 5(733), 14 - 20 февраля) член наблюдательного совета Ощадбанка, экс-председатель банка Александр МОРОЗОВ.

По его словам, средства физлиц составляют сегодня немногим более 13 млрд. грн. или всего около трети обязательств банка, причем менее половины этой суммы - около 6 млрд. грн. - приходится на реальные сберегательные, т.е. срочные вклады. Остальное - это счета до востребования.

По мнению А.МОРОЗОВА, учитывая, что за банком закреплена 100% гарантия государства по его обязательствам перед вкладчиками, Ощадбанк мог бы стать хорошим инструментом возврата вкладов, которые были изъяты из банковской системы.

«Как известно, их сумма превышает 60 млрд. грн. Это - колоссальный финансовый ресурс, в котором так нуждается сегодня экономика. Но сделать это можно лишь при условии грамотной государственной информационной политики и внедрения новых программ привлечения средств населения», - заявил он.

Также А.МОРОЗОВ подчеркнул, что за Ощадбанком необходимо закрепить статус «народного банка», осуществив компенсацию обесцененных вкладов Сбербанка СССР через выпуск дополнительной эмиссии именных акций, собственниками которых стали бы граждане Украины, чьи вклады обесценились.