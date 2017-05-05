Украинская "дочка" российского ВТБ сократила убыток в 13 раз

Дочерний банк российского государственного «Внешторгбанка» в Украине – «ВТБ Банк» - в первом квартале 2017 года получил 351,733 млн грн убытка, что в 13 раз ниже убытка за аналогичный период предыдущего года.

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Как сообщается в отчетности на сайте банка, с начала года его активы сократились на 14,8% - до 17,095 млрд грн, обязательства – на 15,2%, до 14,624 млрд грн, собственный капитал - на 12,5%, до 2,471 млрд грн.

Справка УНИАН. «ВТБ Банк» работает на рынке Украины с 1992 года и на начало года занимал 15-е место в банковской системе по объему активов. С 2006 года более 99,9% акций банка принадлежат российскому государственному «Внешторгбанку».

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта этого года своим указом ввел в действие санкции сроком на 1 год в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк».

Санкции запрещают вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализации и продаже финучреждений.