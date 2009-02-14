Яценюк: кадровые вопросы в НБУ надо решить поскорее

Бывший председатель Верховной Рады Украины, народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК считает необходимым как можно скорее решить кадровые вопросы в Национальном банке Украины для осуществления эффективных шагов по преодолению кризиса.

Об этом он заявил во время эфира на телеканале «Интер» вчера вечером.

«По Национальному банку надо прекратить эти политические спекуляции. Трижды отправили (в отставку) дважды отставленного СТЕЛЬМАХА, а он и дальше руководит Национальным банком», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, или Президент, премьер-министр, лидер оппозиции, лидер коалиции с председателем парламента собираются и принимают кадровые решения, или любые другие действия, совершенные парламентом, будут неконституционными.

Как сказал А.ЯЦЕНЮК, на сегодня нет другого выхода, чем формировать совсем новую кредитную политику, согласно которой НБУ вместе с коммерческими банками должен определить четыре приоритетные отрасли кредитования и пойти на поддержку ликвидности банковской системы.

«Я откровенно скажу, что это речь идет, в том числе и о печатании как таковом, но это печатание не на спекуляции на валютном рынке, это печатание в поддержку того, чтобы банки жилы и чтобы немножко теплилась экономика и предоставлялись кредиты», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

При этом он добавил, что это должно происходить в прогнозируемых параметрах, чтобы не спровоцировать новую инфляцию.