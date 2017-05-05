Национализированный "ПриватБанк" в первом квартале заработал 2,5 миллиарда гривень

Национализированный «ПриватБанк» в первом квартале 2017 года получил 2,5 млрд грн прибыли. Об этом говорится в отчетности на сайте Ассоциации украинских банков.

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Согласно отчетности активы финучреждения на 1 апреля составили 241,276 млрд грн, обязательства – 214,788 млрд грн, уставный капитал – 172,086 млрд грн.

Сравнительные данные для расчета динамики показателей не приводятся.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать крупнейший банк Украины «ПриватБанк» (Днепр), руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны.

Для докапитализации «ПриватБанка» правительство выпустило облигации внутреннего госзайма на 117 млрд грн, при этом бумаги на 25,8 млрд грн Нацбанк выкупил в конце декабря, еще на 1,4 млрд грн – в январе текущего года.

В начала февраля глава правления национализированного «ПриватБанка» Александр Шлапак заявил, что убыток финучреждения за 2016 год после формирования резервов оценивается в 135 млрд грн.