Сенат США проголосовал за план Обамы

Сенат США проголосовал за принятие предложенного Обамой пакета мер по стимуляции экономики страны, который обойдется государству в 787 млрд. долларов, сообщает Би-би-си.

Незадолго до этого его одобрила нижняя Палата представителей, таким образом, теперь для вступления плана в законную силу необходима только подпись президента.

Среди мер, предусмотренных Обамой для помощи экономике страны - налоговые послабления для физических лиц и компаний, значительные вложения в инфраструктуру, систему здравоохранения США и помощь властям нуждающихся в финансовой поддержке штатов.

Предполагается, что в рамках плана Обамы пожилые американцы получат от государства поддержку в размере 250 долларов.

Как обещает Обама, результатом реализации его плана станет сохранение или создание 3,5 млн. рабочих мест. Однако, как утверждают республиканцы, такой исход маловероятен, так как, по их мнению, план предусматривает недостаточное снижение налогов, а слишком много денег в рамках плана буду тратиться необдуманно.

В итоговой версии пакета мер около 500 миллиардов предполагается потратить на социальные программы, в том числе систему страхования малоимущих.

Как заявили в Белом доме, план начнет реализовываться примерно через месяц.