"Ощадбанк" подключился к системе выплат Фонда гарантирования вкладов

Государственный "Ощадбанк" заключил договор с Фондом гарантирования вкладов физических лиц и выполнил все необходимые технические настройки для подключения к автоматизированной системе выплат вкладчикам, запущенной в эксплуатацию с 15 февраля.

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Как сообщила пресс-служба Фонда, с сегодняшнего дня, 5 мая, вкладчики банков "Платинум", "Фортуна", "Народный капитал", "ТК Кредит", "Вектор Банк" и "Траст" могут получать положенные им средства через "Ощадбанк".

Фонд напомнил, что ранее к автоматизированной системе подключились "Правэкс-Банк", "Альфа-Банк", "Кредо-Банк", "Укргазбанк", ПУМБ, "ТАСкомбанк", "Пивденный".

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования с 15 февраля объявил старт выплат вкладчикам через автоматизированную систему, которая упрощает процесс получения гарантированной суммы, позволяя вкладчику выбрать для получения средств любое отделение среди банков-агентов, подключенных к системе.

По информации Фонда, 80% выплаченных возмещений вкладчикам неплатежеспособных банков с начала 2017 года проведены через автоматизированную систему.

К концу года Фонд планирует внести в базу выплат через автоматизированную систему информацию обо всех вкладчиках неплатежеспособных банков, имеющих право на получение гарантированного возмещения.