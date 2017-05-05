Стоимость активов "Фидобанка" уценили в 4 раза – Фонд гарантирования

Независимые оценщики оценили стоимость активов ликвидируемого "Фидобанка" в 2,157 миллиарда гривень, что в 4 раза ниже балансовой стоимости этих активов по документам финучреждения.

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Как сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц, причинами уценки активов является кредитование банком подконтрольных финансовых учреждений, продажа накануне банкротства ликвидной недвижимости по заниженным ценам и операции с "мусорными" ценными бумагами.

По информации фонда, почти 80% активов "Фидобанка" – это кредиты юридических и физических лиц, при этом на начало марта почти 93% этих кредитов на сумму 4,248 миллиарда гривень не обслуживаются. Практически весь корпоративный кредитный портфель банка – это кредиты связанных с банком лиц.

Как отмечается в сообщении, начиная с 2014 года, "Фидобанк" выдал кредиты 6 подконтрольным компаниям на 2,056 миллиарда гривень, при этом частичное погашение кредитов проводилось за счет приобретения в собственность банка земельных участков и недвижимого имущества по стоимости, завышенной как минимум в 60 раз.

Также Фонд гарантирования установил, что в течение года до введения временной администрации "Фидобанк" продал 43 объекта недвижимости по заниженной цене.

При этом отдельные корпоративные клиенты ведут активную работу, пытаясь уклониться от погашения кредитов и вывести ликвидные залоги, включая обращения в суд с заявлениями о зачете встречных требований.

Фонд отметил, что по фактам выявленных манипуляций подал 79 заявлений в правоохранительные органы.

Также сообщается, что по состоянию на начало апреля вкладчики "Фидобанка" получили 1,758 миллиарда гривень возмещения через Фонд гарантирования.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования ввел временную администрацию в "Фидобанк" 20 мая 2016 года, а с 20 июля начал процедуру ликвидации финучреждения.

"Фидобанк" (ранее - банк "Ажио", "СЕБ Банк", г. Киев) работал на рынке Украины с 1991 года. Свыше 99% акций банка принадлежали Александру Адаричу.