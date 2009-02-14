Автопром США просит еще 25 млрд. долларов

Американские производители автомобильного оборудования, деталей и двигателей обратились в Министерство финансов США с просьбой о выделении им финансовой помощи в размере 25 млрд. долл., сообщает РБК со ссылкой Associated Press.

Эта помощь должна быть выделена в виде прямых кредитов, предоставленных General Motors Corp. и Chrysler LLC для оплаты услуг компаний, которые производят и поставляют им автомобильное оборудование и двигатели, а также в виде государственных гарантий на уже взятые этими компаниями кредиты.

Если помощь будет выделена, исчезнет риск остановки автоконвейеров по причине отсутствия запасных частей и оборудования, заявляют представители компаний.