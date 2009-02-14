Уровень инфляции в РФ в 2009 году может составить 14%

Инфляция в России в 2009 г. может достичь 14%. Такое мнение в интервью телеканалу "Россия" высказал вице-премьер, министр финансов РФ Алексей КУДРИН, который возглавляет российскую делегацию на встрече финансовой "восьмерки" в столице Италии, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Мы ожидаем, что инфляция в 2009 году будет на уровне 13-14%, может быть на 1% больше, чем мы ранее планировали в силу именно серьезного использования Резервного фонда", - сказал А.КУДРИН.