МВФ получил 100 млрд долл. кредита у Японии

Международный валютный фонд (МВФ) получил кредит у Японии на сумму 100 млрд долл., сообщается в распространенном Фондом заявлении. Данный заем предназначен для "временного пополнения финансовых ресурсов стран-членов МВФ", сообщает РБК.

Указанная сумма составляет около 31% от общего объема квот членов МВФ. До получения займа Фонд имел свободные ресурсы в объеме около 143 млрд. долл. Еще около 51 млрд долл. он может привлечь посредством своих обычных программ заимствований.

Соглашение о выделении кредита было подписано 13 февраля с.г. в Риме директором-распорядителем МВФ Домиником СТРОСС-КАНОМ и министром финансов Японии Сиоити Накагава. После подписания Д.СТРОСС-КАН заявил: "Мы глубоко благодарны японскому правительству за его поддержку. Этот заем - крупнейшая дополнительная поддержка Фонда, полученная от одной страны-члена за всю его историю".

Также Д.СТРОСС-КАН выразил надежду на то, что другие члены МВФ присоединятся к Японии в поддержке деятельности Фонда.

МФВ планирует использовать полученные средства для предоставления кредитов странам-членам Фонда, наиболее пострадавшим в результате финансово-экономического кризиса.