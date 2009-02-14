G7 будет бороться с рецессией без протекционизма

"Большая семерка" индустриально развитых стран сделает все возможное, чтобы справиться с рецессией в экономике, при этом избежав протекционизма и сохраняя верность принципам свободной торговли, говорится в проекте совместного коммюнике, подготовленного в ходе проведенных в Риме переговоров.

Как сообщает Reuters, саммит министров финансов и президентов центробанков "Большой семерки" состоялся в итальянской столице 13-14 февраля.

Составители коммюнике постарались развеять страх перед тем, что в попытке сохранить рабочие места и оградить национальные экономики правительства индустриально развитых стран могут забыть о верности международным обязательствам и постараться избежать конкуренции.

В проекте коммюнике "Большой семерки" говорится, что стабилизация экономики и финансовых рынков в настоящее время является приоритетной задачей, которая требует коллективного подхода и координации усилий разных стран.

"Мы продолжим совместную работу, избегая нежелательных перекосов и диспропорций", - уточняется в проекте.

На саммите, который начал работу в пятницу, Германия выступила единым фронтом с Великобританией, предупредив о рисках протекционизма и призвав не допустить повторения ситуации, наблюдавшейся во времена Великой Депрессии 1930-х годов.

Подобные заявления лишь подчеркивают нарастающую тревогу по поводу расхождения между провозглашаемыми принципами свободной торговли и реально проводимой политикой. В качестве примера последней можно привести принятие положения "Покупай американское" при обсуждении плана стимулирования экономики США в Конгрессе или решение французских и итальянских властей оказать помощь национальному автопрому.

Глава британского минфина Дарлинг сообщил, что обсудил положение "Покупай американское" с новым главой американского Казначейства Тимоти Гейтнером.

"Думаю, что США прекрасно осознают свои обязательства перед миром", - сказал Дарлинг корреспонденту Рейтер.

Самому Дарлингу пришлось выслушать замечания европейских коллег, недовольных снижением курса британского фунта стерлинга, которое, по их мнению, укрепляет позиции британских фирм на экспортных рынках за счет соседей по ЕС.

Однако в проекте коммюнике вопрос о британском фунте стерлингов и японской иене обходится стороной. В нем говорится лишь о нежелательности излишних колебаний валютных курсов и о необходимости дальнейшей переоценки юаня.

Министр экономики Франции Кристин Лагард выразила надежду на то, что как индустриально развитые, так и развивающиеся страны останутся верны целям, определенным в ходе ноябрьского саммита G20 - улучшить регулирование и усилить контроль над банками и рынками.

Вопрос протекционизма волнует участников саммита не только в связи с решением Конгресса США принять законопроект "Покупай американское". Не меньше нареканий вызвали планы Франции и Италии поддержать отечественные автомобильные компании или желание правительства Великобритании сохранить рабочие места для британских граждан.