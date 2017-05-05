Верховный Суд остановил решения о передаче кредитов банка "Михайловский" компании "Плеяда"

Верховный Суд Украины открыл производство и остановил выполнение судебных решений, которые были вынесены не в пользу Фонда гарантирования вкладов физических лиц, по делу о передаче кредитов банка «Михайловский» финансовой компании «Плеяда».

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Как сообщила пресс-служба Фонда гарантирования, речь идет о решениях Окружного административного суда Киева от 10 августа 2016 года, Киевского апелляционного административного суда от 29 сентября 2016 года, Высшего административного суда от 12 января 2017 года, принятых по иску компании «Плеяда» к Фонду гарантирования, признавшего сделку о передаче кредитов недействительной.

Фонд подчеркивает, что компания «Фагор» и ее «партнеры» безосновательно и противоправно взимали и продолжают взимать денежные средства с заемщиков банка «Михайловский» по ранее заключенным кредитным договорам.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины сообщил о принятом решении об отнесении банка «Михайловский» к категории неплатежеспособных из-за проведенных банком сомнительных операций с депозитами физических лиц 23 мая 2016 года поздно вечером.

Накануне введения временной администрации банк «Михайловский» заключил договор факторинга с финансовой компанией «Плеяда» об уступке прав требования по своим кредитам. Впоследствии Фонд гарантирования признал эту сделку ничтожной, однако компания пытается отстаивать свои интересы через суд.