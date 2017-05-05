Гривня уходит на выходные с курсом 26,51 за доллар

В пятницу, 5 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,48/26,51 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,0750/29,1053 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4735/0,4746 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,5093 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 552 сделки на сумму 278,12 млн долл.