Гривня уходит на выходные с курсом 26,51 за доллар
17:24, 05 мая 2017Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,0750/29,1053 грн/евро.
Средневзвешенный курс гривни установился на уровне 26,5093 грн/долл / Фото УНИАН
В пятницу, 5 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,48/26,51 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,0750/29,1053 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4735/0,4746 грн/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,5093 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 552 сделки на сумму 278,12 млн долл.
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