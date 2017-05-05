Международные резервы Украины выросли до $17,2 миллиарда

Международные резервы Украины на 1 мая 2017 года составили 17,175 млрд долл. США, что на 2,052 млрд долл., или 13,57%, больше показателя на 1 апреля.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на предварительные данные, рост резервов в апреле в основном обусловлен поступлениями от Международного валютного фонда и других доноров.

Регулятор напомнил, что в апреле поступили средства от МВФ по программе расширенного финансирования EFF в сумме эквивалента 996,2 млн долл., средства от Еврокомиссии в сумме 579,1 млн евро, а также 402,3 млн долл. валюты, купленной в ходе интервенций на межбанковском валютном рынке.

Платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте за апрель составили 68,1 млн долл. США.

Также сообщается, что по состоянию на 1 мая объем международных резервов покрывает 3,6 месяца будущего импорта и достаточен для выполнения обязательств Украины, текущих операций правительства и Национального банка.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 5 апреля 2017 года получил очередной транш кредита Международного валютного фонда в эквиваленте 1 млрд долл., что вместе с полученным накануне вторым траншем макрофинансовой помощи Европейского Союза позволило нарастить международные резервы до 16,7 млрд долл. - максимального уровня с середины 2014 года.

По прогнозам НБУ, уровень международных резервов составит 21,1 млрд долл. на конец 2017 года и 26,2 млрд долл. на конец 2018 года, при этом определяющим фактором для прогноза остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом и получение связанного с программой МВФ финансирования.