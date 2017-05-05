Платежеспособные банки в первом квартале заработали 5 миллиардов против убытка годом ранее

Платежеспособные банки в январе-марте 2017 года получили 5,086 млрд грн чистой прибыли против 8,011 млрд грн убытка за аналогичный период предыдущего года.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в первом квартале прибыльную деятельность продемонстрировали все группы банков - с иностранным и частным капиталом, а также государственные банки.

При этом банки с государственным капиталом получили больше половины чистой прибыли всей системы – 3,01 млрд грн, однако, как отметил НБУ, к концу года этот показатель может быть нивелирован увеличением отчислений в резервы по активным операциям.

Также сообщается, что из 92 платежеспособных банков 72 по итогам квартала были прибыльными с совокупным положительным результатом в размере 6,87 млрд грн, в то время как 20 банков были убыточными с совокупным отрицательным результатом в 1,78 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, банковская система Украины по предварительным данным в 2016 году обновила исторический максимум по убыткам, получив отрицательный результат на уровне 159 млрд грн. С учетом неплатежеспособных банков убыток банковской системы составил 160,143 млрд грн.

Предыдущий рекордный убыток банковской системы Украины был зафиксирован в 2015 году, когда негативный финансовый результат работающих банков составил 66,6 млрд грн.