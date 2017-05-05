Поступления в сводный бюджет на треть превысили прошлогодние - ГФС

Поступления в сводный бюджет в январе-апреле составили 260,6 млрд грн, что на 61,4 млрд грн, или на 30,8%, больше соответствующего периода прошлого года, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

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Согласно сообщению, за указанный период налогоплательщикам на счета возмещено 38 млрд грн НДС.

«Индикативные показатели Министерства финансов Украины выполнены на 108%. В общий фонд государственного бюджета дополнительно обеспечено 14,8 млрд грн», - говорится в сообщении.

По данным ГФС, поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составили 53,7 млрд грн, что на 12,9 млрд грн больше января-апреля 2016 года.

Как сообщал УНИАН, поступления в сводный бюджет Украины за 2016 год составили 758,3 млрд грн, что на 171,2 млрд грн, или на 30%, больше показателя за 2015 год.