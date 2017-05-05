Нацбанк 10 мая незначительно опустил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 10 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2650.9341 (5 мая – 2648.5778)

100 EUR – 2905.6889 (5 мая – 2894.1010)

10 RUR – 4.5286 (5 мая – 4.6005

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 5 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,48/26,51 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,0141/29,0470 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4591/0,4598 грн/рубль.