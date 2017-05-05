Трамп подписал бюджет США, который предусматривает 560 миллионов долларов помощи Украине

Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал законопроект о бюджете на 2017-й фискальный год.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандрес, выступая перед журналистами на очередном брифинге, передает ТСН со ссылкой на Reuters.

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Расходы США до 30 сентября составят 1,2 триллиона долларов. Подписан Трампом законопроект поможет предотвратить приостановку работы американского правительства, которое началось в полночь.

Бюджет объемом 1,2 триллиона долларов предусматривает увеличение военных расходов на 19,9 миллиарда долларов, по сравнению с финансовым годом 2016. Но это все равно меньше, чем предлагал президент Дональд Трамп.

Законопроект не предусматривает выделения денег на строительство стены на границе с Мексикой. 1,5 млрд долларов, которые передались на этот проект, пойдут на развитие технологий и ремонт существующего ограждения на границе и составляют лишь половину суммы, которую предлагал Трамп.

В Посольстве Украины в США завили, что документ предусматривает 560 млн долларов на помощь Украине. в Частности, на военной и безопасности помощи Украине до конца бюджетного года (до 1 октября) выделят не менее 238 млн долларов.