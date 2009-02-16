Уолл-стрит грозит национализация

Банковскому сектору США, спровоцировавшему глобальный финансовый кризис, не преодолеть нынешней депрессии без национализации, считают американские политики и эксперты, сообщает РИА Новости.

"Я не исключаю идеи национализации банков", - заявил в эфире канала ABC сенатор-республиканец Линдси Грэм.

"Эта идея национализации банков не приятна, но, я думаю, так много обесцененных активов распространилось в банковском и финансовом сообществе по всему миру, что мы, вероятно, получим нечто такое, что никто и предугадать не мог еще год назад, и никому это не нравится", - сказал Грэм.

По его словам, национализация крупнейших банков ради спасения финансовой системы страны обсуждается "в верхах".

На прошлой неделе глава Нацбанка Тимоти Гайтнер представил в сенате свое видение национального плана спасения банковского сектора, однако рынок расценил его доклад как слишком абстрактный без конкретных финансовых и временных рамок.

Известный экономист профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, за два года предсказавший нынешний кризис, считает, что финансовое состояние банков столь плачевно, что правительство уже не сможет их спасти без национализации системообразующих банков.

"Банковская система США близка к тому моменту, когда ее уже нельзя будет спасти, и если мы не хотим оказаться в такой же ситуации как Япония в 1990 году или США в 1930 - единственный путь спасти их - это национализировать", - написал Рубини в воскресном номере Washington Post.

Он оценивает совокупный размер рискованных кредитов в банковской системе до 8,2 триллиона долларов. Экономист ссылается на аналитические данные о том, что общий объем потерь банков, включая невозвращенные кредиты и потери на фондовом рынке, составят 3,6 триллиона долларов.

По мнению Рубини, для поддержания банковской системы потребуется по меньшей мере до 2 триллионов долларов бюджетных вливаний. Свои предложения он уже направил главе Нацбанка.

Лауреат Нобелевской премии экономист Пол Кругман в своем блоге также высказался в пользу неизбежной национализации крупнейших банков, которые оказались в таком состоянии, что "вызвали шок" у него.

"Шансы, что кто-либо сможет помочь здесь без национализации хотя бы нескольких банков, находящихся в бедственном положении, слишком малы", - сказал Кругман.

Сам президент США Барак Обама на минувшей неделе отмел предположения о том, что банковская система страны может быть взята под контроль государством, заявив, что рассчитывает на силу частного капитала в трудное для страны время.

В США с начала нынешнего года лопнули 13 банков, 25 банков прекратили существование за весь 2008 год.