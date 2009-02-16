Иена в мире укрепляется

Курс японской иены в понедельник 16 февраля укрепляется по отношению к доллару и евро, несмотря на удручающие макроэкономические новости, сообщает k2kapital..

Поводом для повышения спроса на японскую национальную валюту стало заявление министров финансов стран "Большой семерки" о том, что экономический спад продлится по меньшей мере до конца текущего года, при этом никаких негативных прогнозов в отношение иены озвучено не было. На фоне подобных прогнозов инвесторы предпочитают избавляться от рискованных активов. За один доллар сегодня предлагают 91,65 иены, а не 91,93 как на торгах вечером в пятницу в Нью-Йорке. Евро слабеет, сегодня он стоит 116,92 иены (в пятницу – 118,37 иены). Между тем, доллар к евро растет – с 1,2862 долл. за евро до 1,2756 долл. за евро.

Иена также укрепляется по отношению к австралийскому доллару (+1,2% до 59,63 иены за доллар) и к новозеландскому (+1,1% до 47,50 иены за доллар).

Не слишком удачно складывается ситуация на торговых площадках для британского фунта, котировки которого поползли вниз на фоне ожиданий того, что британская экономика в этом году может сократиться на 3,3%, а не на 1,7% как ожидалось еще в ноябре. К доллару фунт потерял один 1% до 1,4214 долл. за фунт, а к евро – 0,2% до 89,75 пенсов за евро.