АНОНС на 16 февраля

Заседание Согласительного совета ВРУ (ул.. Грушевского, 18/2, к. 11).

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Пресс-конференция первого заместителя Председателя Верховной Рады Украины А.Лавриновича (ул.. Грушевского, 18/2, к. 12).

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Начнет работу Международная конференция с целью обсуждения выполнения Украиной рекомендаций международных организаций по проведению выборов в Украине, а также конкретных действий по улучшению качества избирательного процесса во время следующих выборов Президента Украины. Среди выступающих - международные и местные эксперты по вопросам выборов, народные депутаты Украины, представители ЦИК и другие должностные лица.

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Состоится заседание коллегии Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта под председательством Юрия Павленко. Перед началом Коллегии, в 11.30, состоится пресс-конференция министра Ю.Павленко

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Состоится заседание постоянной комиссии Киевсовета по вопросам образования и науки

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10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Украина без хлеба: пекари готовы остановить производство хлеба в случае непринятия постановления КМУ по либерализации ситуации в пищевой промышленности». 16 февраля – последний день рассмотрения проекта Постановления КМУ. Участники: председатель Всеукраинского профсоюза работников пищевой, перерабатывающей промышленности, смежных отраслей Анатолий Тельных; президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко; президент Всеукраинской ассоциации пекарей Владимир Слабовский; вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Борис Шестопалов; вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Вадим Вишневский (ул. Крещатик, 4, конферец-зал). После пресс-конференции, в 12.00 члены профсоюза проведут митинг под стенами КМУ.

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Состоится открытие выставки “Рынок мяса и мясопродуктов: новые вызовы”. Организаторы - Ассоциация “Украинский клуб аграрного бизнеса”; Ассоциация украинских производителей “Мороженое и замороженные продукты” (Международный выставочный центр)

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Круглый стол на тему: «Как обществу избавиться от смертоносной рекламы алкоголя и табака?» (Полное запрещение рекламы алкоголя и табака - как один из путей выхода из кризиса здоровья нации). Организатор - Гражданская кампания "Форум спасения Киева". Участники: Виталий Черняховский (ГК «Форум спасения Киева»); Анна Гопко (кампания «Будущее без курения»); Константин Красовский зав.отделом контроля за табаком Украинского института стратегических исследований МОЗ Украины; Нестор Шуфрич народный депутат Украины (ПР); Олесь Доний, народный депутат Украины (НУ-НС); Леся Оробец, народный депутат Украины (НУ-НС); Василий Костецкий, Национальная экспертная комиссия Украины по вопросам защиты общественной морали и др.

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13-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Новая система сертификации туристических агентств - где и у кого стоит покупать туристические путевки». Организатор - ОО «Ассоциация лидеров турбизнеса Украины» (АЛТУ). Участники: президент АЛТУ Тарас Демура; вице-президент АЛТУ Елена Шаповалова, эксперты туристического рынка Украины. Вопросы: как можно избежать получения турпутёвки у ненадежного турагента; в чем преимущества для потребителя новой сертификации туристических агентств; исчезнут ли с туристического рынка недобросовестные турагенты (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (067) 463-68-90.

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В Интернет-холдинге «ОБОЗ.ua» состоится пресс-конференция на тему: «Детская онкология в Украине: кадровые и финансовые проблемы», посвященная Всемирному дню борьбы с детской онкологией, который отмечается 15 февраля. В пресс-конференции примут участие: директор Национального института рака, главный онколог Украины Игорь Щепотин; руководитель отдела детской онкологии Национального института рака, главный детский онколог Украины Григорий Климнюк (ул.Панаса Мирного, 17). Телефон: 8(068) 346-39-41. Вопросы можно задать на странице сайта «Обозреватель»: http://conf.oboz.ua/conference/864.aspx

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Начнется заседание пресс-клуба "Антикризис" на тему: "Вернись, я всё прощу: как возвратить доверие к банкам?". Участники: глава Совета Национального банка Украины Петр Порошенко, глава правления Укрсоцбанка (Киев) Борис Тимонькин, председатель правления банка "Форум" Ярослав Колесник, экономист инвесткомпании "Драгон Капитал" (Киев) Виталий Ваврищук.

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Начнется встреча Председателя Верховной Рады Украины В.Литвина с президентом Европейского банка реконструкции и развития Томасом Мировом (ул.. Грушевского, 5, зал совещаний, вход через 9-й подъезд). Нужна аккредитация. Телефон: 255-30-74. Аккредитация проводится 16 февраля с 10-00 до 12-00.

15-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Голод - 33”. Триумф украинского кино во Франции”. Участники: Олесь Янчук, кинорежиссер, продюсер; Игорь Ставчанский, генеральный директор ГП «Национальная киностудия художественных фильмов имени А.Довженко»; Вадим Скуратовский, доктор искусствоведения, профессор, академик Академии искусств Украины (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

16-00 - Начнется встреча Председателя Верховной Рады Украины В.Литвина с вице-президентом Европейской Комиссии Гюнтером Ферхойгеном (ул.. Грушевского, 5, зал совещаний, вход через 9-й этаж). Аккредитация проводится 13 февраля с 13-00 до 15-00 по телефону: 255-30-74.

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Пресс-конференция министра регионального развития и строительства Украины Василия Куйбиды на тему: “Строительство доступного жилья - фактор противодействия финансовому кризису”

Состоится совместное заседание Киевского международного энергетического клуба «Q-сlub» и Дипломатического клуба. Будут представлены для обсуждения рекомендации властным структурам Украины и институтам ЕС по укреплению энергетической безопасности Европы. Встречу откроет народный депутат Украины, основатель Фонда «Open Ukraine» Арсений Яценюк. Рекомендации группы экспертов Второго Киевского форума безопасности представит президент «Q-сlub» Александр Тодийчук.