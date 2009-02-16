Курс НБУ: доллар - 7,7 грн., евро - 9,87 грн.

Доллар на месте, евро снизился

Официальный курс НБУ на 16.02.2009: 100 USD – 770.0000 грн.; 100 EUR – 987.3710 грн.; 10 RUR – 2.2282 грн. Согласно информации официального сайта НБУ, на 16 февраля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 770.0000 (на 13 февраля – 770.0000) 100 EUR – 987.3710 (на 13 февраля – 988.1410) 10 RUR – 2.2282 (на 13 февраля – 2.2126)

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