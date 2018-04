В США лопнули еще четыре банка

Пятница 13 февраля ознаменовалась в США крахом очередных четырех банков, доведя общее число лопнувших с начала нынешнего года банков до 13-ти.

Как сообщает РИА «Новости», по данным Федеральной корпорации по страхованию депозитов, в пятницу по финансовым показателям прекратили существование Sherman County Bank в штате Небраска, Riverside Bank of the Gulf Coast во Флориде, Corn Belt Bank and Trust Company в Иллинойсе и Pinnacle Bank в штате Орегон.

Размер страхования депозитов обойдется Федеральной корпорации в сумму 341,6 млн. долларов. Аналитики встревожены темпами банкротств финансовых учреждений в США. Если даже еженедельно будет закрываться по одному банку, то численность лопнувших по итогам нынешнего года вдвое превысит печальный показатель 2008 года, когда прекратили существование 25 банков.

Администрация Барака ОБАМЫ обещает принять пакет антикризисных мер по поддержке банковской системы США, ставшей детонатором депрессии американский экономики и глобального кризиса, сопровождающегося резкими темпами замедления темпов роста мирового валового продукта. Однако пока Уолл-стрит находит обсуждаемый план выкупа обесцененных активов недостаточно ясно определенным.