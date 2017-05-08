Курс евро к доллару после победы Макрона вырос до максимума за семь месяцев
08:46, 08 мая 2017Финансы
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По данным торгов на биржах Азии, курс европейской валюты превысил $1,1. В пятницу, 6 мая евро стоил $1,0995.
Иллюстрация REUTERS
Курс евро к доллару вырос до максимума за семь месяцев после объявления данных экзит-поллов второго тура выборов президента Франции, пишет The Wall Street Journal.
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Во втором туре победу одержал Макрон с 65-66% голосов, свидетельствуют экзит-поллы.
По данным торгов на биржах Азии, курс европейской валюты превысил $1,1. В пятницу, 6 мая евро стоил $1,0995.
Евро вырос почти на 2% после первого тура, который прошел 23 апреля. По его итогам во второй тур вышли лидер крайне правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и кандидат от движения «Вперёд!» Эммануэль Макрон.
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