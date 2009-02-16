В 2008 г. в России стало меньше "долларовых" миллиардеров

Количество «долларовых» миллиардеров в России за год снизилось со 101 до 49 человек.

Шестой по счету рейтинг миллиардеров опубликован в российском журнале «Финанс.» от 16 февраля 2009 года.

«Количество долларовых миллиардеров в России за год снизилось со 101 до 49 человек. Это меньше не только, чем в рекордном 2008 году, но и в 2007 (61) и в 2006 годах (50). В 2004 году долларовых миллиардеров было 24, а в 2005 — 39. Потеряли статус долларового миллиардера весьма известные предприниматели» - сообщает издание.

Кроме этого, суммарное состояние 10 богатейших людей России уменьшилось за год на 66%. Так, трое из десятки «самых богатых» россиян покинули топ-10, а общее состояние десятки снизилось на 145,1 млрд. - до 75,9 млрд. дол. Кроме того, если раньше для попадания в топ-10 надо было обладать активами, которые оцениваются в 15 млрд. дол., то теперь хватает 4,5 млрд. дол.

В десятку миллиардеров в 2009 году вошли Михаил ПРОХОРОВ (14,1 млрд. дол.), Роман АБРАМОВИЧ (13,9 млрд. дол.), Владимир ЛИСИН (7,7 млрд. дол.), Вагит АЛЕКПЕРОВ (7,6 млрд. дол.), Сулейман КЕРИМОВ (7,5 млрд. дол.), Михаил ФРИДМАН (6,1 млрд. дол.), Владимир ПОТАНИН (5 млрд. дол.), Олег ДЕРИПАСКА (4,9 млрд. дол.), Дмитрий РЫБОЛОВЛЕВ (4,6 млрд. дол.), Алишер УСМАНОВ (4,5 млрд. дол.).

В 2008 году первое место в «Рейтинге миллиардеров» журнала «Финанс.» уверенно занимал О.ДЕРИПАСКА с показателем 40 млрд. дол. Также в десятку входили Р.АБРАМОВИЧ (23 млрд. дол.), В.ЛИСИН, М.ФРИДМАН (по 22,2 млрд. дол.), Алексей МОРДАШОВ (22,1 млрд. дол.), В.ПОТАНИН и Михаил ПРОХОРОВ (по 21,5 млрд. дол.), С.КЕРИМОВ (18 млрд. дол.), Виктор ВЕКСЕЛЬБЕРГ (15,5 млрд. дол.), Герман ХАН (15 млрд. дол.).

Согласно рейтингу-2008, капитал первой десятки богатых россиян оценивался в рекордную сумму - 221 млрд. дол.