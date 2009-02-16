Fitch понизило национальный рейтинг Украины

Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг Украины по национальной шкале с уровня «AA+(ukr)» до «AA(ukr)». Прогноз по рейтингу – «Стабильный».

Об этом говорится в сообщении Fitch.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 12 февраля снизило кредитные рейтинги Украины и заявило, что в стране увеличиваются риски банковского и валютного кризисов, особенно в случае, если ей не удастся выполнить условия кредитного соглашения с МВФ.

Рейтинговое агентство также снизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте с уровня «В+» до «В», прогноз – негативный.

«Политический консенсус, который нужен Украине, чтобы соответствовать условиям программы МВФ, очень хрупкий, в то время как глобальные и местные условия продолжают ухудшаться с октября 2008 года», – заявил аналитик Fitch Ендрю КОЛКУХУН.