Дайджест СМИ за 16 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

В публикации «"Оболонь" не может расплатиться за ячмень» газета «Дело» пишет о том, что пивзавод «Оболонь» в течение полугода не может расплатиться за поставленное сырье с холдингом «Укрзернопром Агро». Приводятся точки зрения по поводу данной ситуации гендиректора «Укрзернопром Агро» Евгения Ленга и начальника отдела по связям с общественностью компании «Оболонь» Максима Кушнира.

http://delo.ua/news/100968/

Издание «Коммерсантъ» разместило материал «Родовид Банк получил по неплатежеспособности», рассказывающий о фиксации агентством Fitch Ratings первого дефолта в банковской системе Украины. Сообщается, что рейтинг Родовид Банка понижен сразу на три пункта, до уровня D, что означает дефолт банка по всем обязательствам. Приводится также мнение по данному факту и. о. председателя правления Родовид Банка Дмитрия Егоренко.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1119492

В статье «Есть проблема перепроизводства яиц и мяса птицы» «Коммерсантъ» предлагает интервью с главой Госкомитета ветеринарной медицины Петром Вербицким. Обсуждаются также причины его возвращения на эту должность и изменения правил игры на аграрных рынках Украины.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1119483

«Газета по-киевски» предлагает читателям материал «Деньги на развитие медицины урезали в семь раз», освещающий особенности проекта Программы социально-экономического развития Киева на 2009 год, представленного на прошлой неделе на сессии Киевсовета. Многим бюджетным отраслям придется туго затянуть пояса, констатирует издание.

http://mycityua.com/articles/city/2009/02/16/090504.html

Еженедельник «Зеркало недели» в статье «Контролирует ли государство ситуацию в стране?» подает интервью сразу с двумя известными отечественными банкирами – председателем правления Ощадбанка Анатолием Гулеем и членом наблюдательного совета этого государственного банка Александром Морозовым. Ими даются оценки функционирования Ощадбанка, а также Гулей рассказывает о его недавнем сотрудничестве с Фирташем в вопросах, связанных с банком «Надра».

http://www.zn.ua/2000/2040/65406/

Материал «Перевозчиков спасает зерно», размещенный в газете «Урядовый курьер», предлагает оценки ситуации в транспортной отрасли Украины заместителя генерального директора компании «Укрзалізниця» Виктора Черного. Он сообщил, что объем грузоперевозок в январе снизился на 10 млн. тонн, а убытки компании из-за этого составили 140 млн. грн. Однако в феврале ситуация несколько улучшается в связи с активизацией агропромышленного комплекса, рассказал Черный.

http://www.ukurier.gov.ua/index.php?articl=1&id=887

В публикации «Как преодолеть дискомфорт безработицы» газета «День» подает интервью с директором Государственной службы занятости Владимиром Галицким. В беседе идет речь о социальных последствиях экономического кризиса для населения, о специалистах, в которых сегодня нуждается экономика, и других проблемах сегодняшнего дня.

http://www.day.kiev.ua/264543/

Еженедельник «Деловая столица» предлагает материал «Депозитный беспредел. Судебные тяжбы стали для вкладчиков единственным шансом вернуть свои сбережения», в котором директор департамента платежных систем Нацбанка Виктор Кравец, первый заместитель председателя правления Партнер-банка Андрей Онистрат, управляющий партнер адвокатской компании «Соколовский и партнеры» Владислав Соколовский и другие эксперты рассказывают о ситуации с невозвратами банковских вкладов. Они также дают советы вкладчикам относительно получения своих депозитов.

http://www.dsnews.ua/finance/art39361.html

СМИ России

В статье «Еще минус 15%», размещенной в газете «Ведомости», со ссылкой на неназванных чиновников нескольких российских министерств сообщается о решениях по дальнейшему сокращению бюджетных расходов, принятых на совещании в Минфине. Министерствам дано предписание урезать расходы еще на 15% сверх тех 15%, что правительство одобрило в конце прошлого года. Самое большое сокращение теперь постигнет Минэнерго (33%) и Минтранс (30%), менее других пострадают Минобразования (11%), Госдума (12%) и МИД (12%).

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/02/16/181839

Издание «Коммерсантъ» в публикации «Банкиры мотают на бонус» рассказывает о предложениях Минфина РФ по ограничению размера премий руководству банков, цитируя министра финансов Алексея Кудрина. Также в материале подаются сведения из отчетности крупнейших российских банков за четвертый квартал 2008 года, свидетельствующие о том, что они и так начали экономить на зарплатах руководству ради снижения издержек во время кризиса.

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1119417

В материале «Дмитрий Медведев: скачков курса рубля к доллару не будет» газета «Известия» приводит высказывания президента РФ Дмитрия Медведев в воскресном телевизионном интервью, касающемся экономических проблем. Экономическая ситуация в России не является «крайне тревожной», и она находится под контролем властей, заявил в интервью Медведев. «Конечно, мы должны ориентироваться на достаточно сложный сценарий развития. Но это не значит, что у нас какая-то безвыходная ситуация или крайне тревожная ситуация. Нет, в целом она достаточно понятная и контролируемая», - сказал он.

http://www.izvestia.ru/economic/article3125433/

Издание «РБК daily» опубликовало статью «Дефляция заканчивается», в которой сообщается о данных Росстата относительно цен производителей промышленных товаров в январе. Они снизились в России на 2,7% по сравнению с декабрем 2008 года (в декабре спад составил 7,6%). В материале предложены также комментарии нескольких экономических экспертов относительно этих статистических показателей.

http://www.rbcdaily.ru/index2.shtml

(УНИАН)