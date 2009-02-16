Рейтинги Украины помещены в список CreditWatch с негативным прогнозом

Standard & Poor`s поместило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины по обязательствам в иностранной валюте «В» и долгосрочный суверенный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте «В+» в список CreditWatch («рейтинги на пересмотре») с негативным прогнозом ввиду возрастающего риска неисполнения условий соглашения между Украиной и МВФ о предоставлении стабилизационного кредита.

Об этом говорится в сообщении S&P, обнародованном в понедельник.

Согласно предоставленной информации, в настоящее время Standard & Poor`s рассчитывает получить от правительства Украины дальнейшие разъяснения относительно выполнения программы МВФ. Решение по рейтингам будет принято в ближайшие две недели в зависимости от характера полученной информации. При выводе из списка CreditWatch рейтинги могут быть понижены на одну или более ступеней.

На фоне резко сокращающегося роста экономики, ухудшения условий торговли и приближающихся президентских выборов правительство Украины недостаточно четко выполняет условия соглашения с МВФ о финансировании, в том числе об ужесточении бюджетной политики и консолидации банковской системы. Ожидаемое в этом году падение внутреннего спроса отрицательно скажется на уровне государственных доходов, и правительству, лишенному источников финансирования, придется изыскивать возможности для дальнейшего сокращения расходов. Политические институты по-прежнему слабы и могут стать еще более неэффективными со спадом в реальной экономике и отсутствием четкого и осуществимого разделения власти между правительством и президентом. Национальный банк Украины не является полностью независимым и подвергается вмешательству со стороны политических сил, что усиливает риск неисполнения условий программы МВФ.

Размер международных резервов (по состоянию на конец января) в настоящее время достаточен для покрытия чуть более 100% оценочных потребностей банковского сектора в погашении обязательств, наступающих в этом году, но не для финансирования потребностей корпоративного сектора в 2009 году, которые S&P оценивает в 9,5 млрд. долл. США (без учета торгового финансирования). Совокупные обязательства расширенного правительства по основной сумме долга (включая обязательства по гарантиям) относительно невелики: в течение 2009 г. предстоит выплатить 2,2 млрд. долл. США. Однако условные обязательства, в том числе связанные с испытывающей серьезные проблемы банковской системой, будут, по всей видимости, продолжать расти, создавая значительную нагрузку на государственные финансы, поскольку резкое сокращение экономики оказывает дополнительное негативное воздействие на платежные системы частного и государственного секторов и на их способность обслуживать свои долговые обязательства. Практически полное закрытие канала внешнего финансирования привело к падению доверия украинских хозяйствующих объектов к стабильности обменного курса и банковской системы, говорится в сообщении S&P.

Под влиянием резкого ухудшения качества кредитных портфелей усилилось давление на капитал банков, что означает потенциальное увеличение государственных расходов на рекапитализацию финансовой системы. Приблизительно половина кредитов, выданных отечественным заемщикам (на их долю приходится 80% ВВП), номинированы в иностранных валютах, поэтому юридические и физические лица будут подвергаться валютному риску, если курс национальной валюты будет продолжать снижаться (что предусмотрено нашим базовым сценарием).