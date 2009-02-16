Средний курс покупки доллара в банках снизился на 2 коп. – до 8,14 грн., продажи – на 1 коп. – до 8,27 грн. Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки евро в комбанках Украины сегодня уменьшился на 2% по сравнению с 13 февраля и составил 10,33 грн., курс продажи снизился на 0,9% – до 10,81 грн.

Средний курс покупки российского рубля по Украине вырос на 3,6% по сравнению с 13 февраля и составил 0,2073 грн., курс продажи понизился на 1,7% – до 0,2457 грн.

Средний курс покупки американской валюты в комбанках Киева сегодня почти не изменился и составил 8,15 грн., продажи – 8,27 грн.

Евро в столице покупают в среднем по 10,38 грн. (на 1,6% дешевле, чем 13 февраля), продают – по 10,81 грн. (на 0,8% дешевле).

Комбанки столицы покупают российские рубли в среднем по 0,2103 грн. (на 5% дороже, чем 13 февраля), продают – по 0,2456 грн. (на 1,8% дешевле).

Курс валют, установленный на сегодня в банках Киева:

«ПроКредит Банк»: доллар США – 8,15/8,35 грн., евро – 10,45/10,90 грн., рубль – 0,205/0,245 грн.;

«Форум»: доллар США – 8,12/8,23 грн., евро – 10,25/10,77 грн., рубль – 0,19/0,24 грн.;

«Трансбанк»: доллар США – 8,15/8,25 грн., евро – 10,50/10,70 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня составляет 7,70 грн., к евро – 9,87371 грн., к российскому рублю – 0,22282 грн.