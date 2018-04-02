Ожидания скорой победы экспорта над импортом слишком оптимистичны?..

В минувшую пятницу радостной экономической новостью поспешил поделиться с приунывшим народом член совета НБУ Василий Горбаль. Он поведал, что согласно оперативным данным о торговом балансе Украины по итогам января, объем экспорта в прошлом месяце, наконец-то, превысил объем импорта.

Благая весть

«Сальдо в декабре выравнивалось, а в январе становится положительным», - пояснил Горбаль в интервью изданию «Дело». Правда, на всякий случай он сделал оговорку, что эти данные носят оперативный характер и не исключено, что итоговая картинка, которую готовит Госкомстат, будет несколько иной.

Депутат рассказал, что благоприятная тенденция объясняется стремительным сокращением импорта. Так, импорт нефти и газа из России сократился в январе на 31% - до 0,8 млрд долл. Кроме того, снизился импорт по основным статьям расходов: машин и оборудования - на 5% по сравнению с декабрем, наземных транспортных средств - на 3,2%.

Экспорт же продолжил рост почти по всем позициям, в частности, по главной экспортной статье Украины – черной металлургии – произошло увеличение объемов экспорта почти на 10%. Еще лучше показатели наблюдаются в фармацевтической отрасли - за два последних месяца прирост экспорта фармацевтической продукции составил около 40%.

Надо сказать, что в случае, если Госкомстат подтвердит выход на положительный внешнеторговый баланс или хотя бы на нулевой торговый дефицит в январе, то это станет действительно очень важным и весьма обнадеживающим экономическим событием для Украины. Ведь в последний раз плюсовое сальдо внешней торговли товарами у нас было почти четыре года назад – в феврале 2005 года (сальдо торговли услугами хотя и оставалось положительным все последние годы, но было относительно небольшим и постоянно уменьшалось).

Однако, есть ряд факторов внутри страны и в мире, указывающих на то, что в действительности положение не столь радужно, как рассказал Василий Горбаль.

Не окажется ли оптимизм опять преждевременным?

Вышеприведенные сведения о тенденциях в поведении торгового сальдо действительно были замечены, но отчетливо проявились они во второй половине декабря и начале января, а в последние недели, скорее всего, наметились противоположные процессы.

Если в январе и на самом деле внешнеторговый баланс окажется положительным, то случится это в значительной мере благодаря, опять таки, ситуации с импортным газом. Как известно, первые 20 дней Украина не получала из России газ вообще, поэтому его импорт за январь будет небольшим. А вот в феврале и марте величина импорта газа, наоборот, ожидается значительная, так как его цена выросла на первый квартал 2009 года по сравнению с прошлогодней вдвое – с 179,5 до 360 долл. за тысячу кубометров.

Между тем, сдвиг в сторону сокращения отрицательного сальдо в декабре действительно произошел весьма существенный – оно оказалось в 2,3 раза меньше, чем в ноябре (1 642 млн. долл.). И это стало следствием, понятно же, значительной девальвации гривни в декабре. В конце второй декады последнего месяца 2008 года курс на межбанке достиг отметки 10 грн./долл., тогда как в ноябре курсовой максимум составил лишь 7,65 грн./долл. (28 ноября).

Такой прыжок курса в декабре, естественно, заставил продавцов импортных товаров резко повысить цены, что, в свою очередь, привело к сильному сокращению продаж. Кроме того, озабоченные стремительной девальвацией гривни импортеры вынуждены были сразу же притормозить заключение контрактов на поставки новых партий, ведь покупая импорт при дорогом долларе можно «прогореть», если курс потом начнет снижаться.

Но декабрьский взлет курса с удовольствием восприняли отечественные экспортеры, коль скоро это позволяло им получать дополнительный гривневый доход. Правда, валютно-курсовая удача улыбалась им в декабре не очень долго. 19-го числа гривня существенно укрепилась к иностранным валютам (до курса 8,2 грн./долл.), а в течение следующей недели курс снизился еще больше – до 7,7 грн./долл.

Но нисходящий курсовой тренд был краткосрочным. Уже 30 декабря котировки на межбанке снова преодолели отметку 8 грн.долл, а в начале января рост доллара усилися, достигнув 12 и 13 января значений 8,9 грн./долл. С 14-го же января благодаря интервенциям Нацбанка валютный курс опять стал потихоньку снижаться.

На этот раз НБУ решил упорствовать. Регулятор ежедневно появлялся на межбанковском рынке, добиваясь приближения курса до официального значения в 7,7 грн./долл. При этом 22 января руководитель группы советников главы НБУ Валерий Литвицкий заявил о планах держаться в диапазоне 7,7-8 грн./долл. в январе-марте. Такая тактика Нацбанка не могла не сказаться на самочувствии экспортеров и импортеров. Валютно-курсовая ситуация для экспортеров ухудшилась, по сравнению с декабрем и двумя первыми неделями января. Импортеры же, напротив, стали оживать.

С учетом выше сказанного, во второй половине января и начале февраля вектор внешнеторгового баланса наверняка снова сменил направление. Впрочем, способствовала этому не только январская ревальвация гривни, но и наметившееся ухудшение внешней конъюнктуры для украинских металлургов.

Перспективы украинских экспортеров тревожны

По сравнению с пиковыми значениями, зафиксированными в июле 2008 года, мировые цены на сталь снизились к началу декабря более чем в два раза. Кроме того, резко уменьшился и спрос на металлы. В связи с этим украинский экспорт недрагоценных металлов сократился с 3 524,9 млн. долл. в июле до 934,5 млн. долл. в ноябре, или в 3,8 раза.

В декабре же падение мировых цен на сталь прекратилось и даже произошло пусть и небольшое, но повышение, а, кроме того, как уже отмечалось, отечественным экспортерам в последнем месяце прошлого года посодействовала мощная девальвация гривни. Как результат, экспорт недрагоценных металлов в декабре вырос по сравнению с ноябрем на 35% - до 1 262,4 млн. долл.

Однако фортуна быстро отвернулась от металлургов – со второй половины января мировые цены на сталь снова поползли вниз. Прогнозы же отдельных экспертов по ценам на 2009 год весьма пессимистичны. К примеру, аналитики европейского инвестиционного банка Saxo Bank предрекают удешевление металлов в текущем году еще на 50%.

Между тем, украинским металлургам в последние месяцы неожиданно повезло – они сумели наладить экспорт в Китай. В частности, Мариупольский меткомбинат договорился о поставках в КНР горячекатаного рулона. Но, очевидно, что это лишь временный успех, ведь Поднебесная сама является уже два года крупнейшим экспортером черных металлов в мире.

Неблагоприятным моментом для украинских металлургов стало также значительное повышение в 2009 году цен на импортный газ, что привело к росту себестоимости производства.

Гривня, к сожалению, не одинока в плане девальвации

Есть и еще один довольно существенный внешний фактор, препятствующий Украине наращивать экспорт и сокращать импорт. Дело в том, что очень многие государства также пошли в последнее время на девальвацию национальных валют в целях улучшения своего торгового баланса. Особенно важно сравнение в данном плане ситуации с Россией, являющейся главным торговым партнером Украины (экспорт в Россию составил в 2008 году 23,5% всего товарного экспорта, импорт из России – 22,7%).

Если в октябре, ноябре и декабре прошлого года Украина получила за счет сильной девальвации гривни при весьма небольшом падении российского рубля некоторые торговые преимущества, то к сегодняшнему дню российский Центробанк провел также сильную девальвацию рубля. Курс на 6 февраля преодолел отметку 36 руб./долл., что превышает прошлогодний курсовой минимум на 60% (в Украине сейчас примерно такая же девальвация), и не исключено, что на этом падение российской валюты не остановится.

Также некоторые зарубежные эксперты озвучивают неприятные для Украины прогнозы на 2009 год относительно валютной пары евро – доллар. Высказываются, в частности, предположения, что евровалюта упадет к доллару еще на 10%. Ослабление же евро к доллару при неизменном курсе гривня-доллар будет означать ухудшение условий для украинского экспорта в Европу и стимул для европейского экспорта в Украину.

Кроме того, как к дальнейшей девальвации гривни, так и к ухудшению внешнеторгового баланса подталкивает высокая инфляция, по размерам которой в январе Украина оказалась практически «впереди планеты всей» (2,9%).

Таким образом, имеют место весьма много обстоятельств, ставящих под сомнение возможность достижения в ближайшее время положительного внешнеторгового сальдо Украины при удержании валютного курса на рубеже, близком к нынешнему официальному курсу НБУ. Впрочем, несмотря на то, что НБУ продолжает каждый день тратить валютные резервы на поддержание гривни (интервенции за январь - 1,6 млрд долл.), курс на межбанке на прошлой неделе регулярно превышал отметку 8 грн./долл.

Михаил Маркелов (для УНИАН)