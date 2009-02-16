ВР потребует от КМУ антикризисную программу. Срочно

Верховная Рада Украины обратится в Кабинет министров с просьбой безотлагательно внести на рассмотрение программу антикризисных мероприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета заявил председатель Верховной Рады Владимир Литвин.

«Я попрошу сегодня подготовить обращение к правительству с тем, чтобы правительство подало свои предложения, что будет в первую очередь осуществляться, что на перспективу и какие действия должна предпринять Верховная Рада», - сказал он.

При этом В.Литвин отметил, что в этом вопросе должно быть системное совместное виденье Кабинета министров и Верховной Рады.

Как сообщалось, сейчас в парламенте проходит заседание согласительного совета.