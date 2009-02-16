Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО инициирует введение моратория на повышение налогов и сборов для предпринимателей в период кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам на пресс-конференции в Киеве по итогам переговоров с вице-президентом Еврокомиссии Гюнтером ФЕРХОЙГЕНОМ.

«Правительство на ближайших своих заседаниях - я думаю, что это будет в среду - рассмотрит законопроект о введении моратория на период мирового финансового кризиса на любые повышения налогов для малого и среднего бизнеса, в том числе и на местном уровне», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер считает, что принятие такого закона позволит прекратить «соблазн чиновникам подправлять экономическую ситуацию за счет увеличения налогов».

«Кстати, в этом мы расходились с бывшим министром финансов Украины. Это действительно были наши стратегически разные позиции в подходах», - добавила глава правительства.