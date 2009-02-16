Янукович требует срочного пересмотра бюджета

Лидер фракции Партии регионов Виктор Янукович предлагает Верховной Раде инициировать вопрос о пересмотре бюджета на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время Согласительного совета.

В.Янукович заметил, что не нужно ожидать завершения первого квартала, и вносить изменения лишь по его результатам.

«Это нужно делать срочно, потому что еще месяц будет холодный, а регионы находятся на шпагате», - сказал В.Янукович.

Кроме того, по его словам, Верховная Рада должна рассмотреть вопрос о выполнении бюджета в регионах и объеме полномочий органов местного самоуправления по этому вопросу.

Лидер Партии регионов заметил, что ситуация является критической во многих регионах, и это ярко демонстрируется на примере Киева, поскольку недофинансирование бюджета составляет почти 8 млрд. грн.

Кроме того, по словам В.Януковича, парламент должен заняться вопросом подготовки сельского хозяйства к посевной, а также требовать от правительства, наконец, представить в ВР антикризисную программу.