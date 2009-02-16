Межбанк к 12:00: доллар – 8,0850/8,1650

Сегодня в США отмечается День Президентов, в связи с этим торги по доллару возможны только на ТОМ’е (от анг. tomorrow (завтра), то есть котировки устанавливаются, но сделки будут проводиться только завтра).

Так, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США на ТОМ’е открылись ростом котировок – 8,0400/8,1700, к 12:00 сузился спрэд 8,0850/8,1650 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2290/0,2340, а к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2300/0,2340. В России курс доллар-рубль на ТОМ’е вырос, и к 12:00 установился на уровне 34,8290 (+0,1690).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2754/55, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,2520/10,4240, к 12:00 цены составили 10,3225/10,4305.