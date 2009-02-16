Минусовое сальдо внешнеторгового баланса выросло в 1,9 раза

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2008 году составило 13 млрд. 484,5 млн. долл. против 7 млрд. 263,6 млн. долл. в 2007 году.

Такие данные УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

По данным Госкомстата, отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 18 млрд. 531,9 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами - 5 млрд. 047,4 млн. долл. против соответственно 11 млрд. 321,9 млн. долл. отрицательного сальдо и 4 млрд. 058,3 млн. долл. положительного в 2007 году.

Импорт товаров и услуг в Украину в 2008 году увеличился до 92 млрд. 181,2 млн. долл. (за 2007 год - 65 млрд. 794,6 млн. долл.), причем импорт товаров составил 85 млрд. 534,4 млн. долл. (за 2007 г. - 60 млрд. 618 млн. долл.), импорт услуг - 6 млрд. 646,8 млн. долл. (за 2007 год – 4 млрд. 980,6 млн. долл.).

Экспорт товаров и услуг составил 78 млрд. 696,7 млн. долл. (за 2007 год - 58 млрд. 335 млн. долл.). При этом экспорт товаров составил 67 млн. 002,5 млн. долл. (49 млрд. 296,1 млн. долл.), экспорт услуг - 11 млрд. 694,2 млн. долл. (9 млрд. 038,9 млн. долл.).