Спад экономики Японии за последний квартал 2008 г. - 3,3%

Согласно опубликованным в понедельник официальным данным, спад в экономике Японии за последний квартал 2008 года составил 3,3% - это худший показатель со времен нефтяного кризиса в 1970-х, сообщает ВВС.

Япония занимает второе место в мире по объему ВВП после США, однако по темпам спада экономика страны обошла и Соединенные Штаты, и страны Евросоюза.

Это объясняется резко упавшим по всему миру спросом на основные производимые в Японии товары, в том числе электронику и автомобили.

Объемы экспорта резко упали, в результате снизилось производство. Кроме того, значительно уменьшилось потребление, так как люди обеспокоены растущей в стране безработицей.

В понедельник правительство Японии официально подтвердило, что в период с октября по декабрь объем ВВП страны уменьшился на 3,3%.

В годовом выражении это падение составляет 12,7% - это худший показатель экономики Страны восходящего солнца со времен нефтяного кризиса в 1970-х годах.

Эффективно предпринимать ответные действия премьер-министру Таро Асо мешает расколотый на несколько лагерей парламент и отсутствие стабильности в стане правящей партии.

На выходных сообщалось о том, что он рассматривает возможность принятия дополнительного пакета мер по борьбе с экономическим кризисом на сумму 20 трлн. йен (218 млрд. долларов).

Однако, как показывают данные последних опросов, рейтинг премьер-министра в преддверии всеобщих выборов, которые состоятся в сентябре 2009 года, не превышает 10%.