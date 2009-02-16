Минусовое сальдо внешнеторгового баланса будет сокращаться

В 2009 году отрицательное сальдо внешнеторгового баланса будет сокращаться, но ни столько за счет роста экспорта, сколько в результате сокращения импорта.

Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщил исполнительный директор центра «CASE-Украина» Дмитрий БОЯРЧУК

«Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса в любом случае будет сокращаться, по той простой причине, что при девальвации валюты импорт у нас, по сути, исчезает, особенно потребительский и инвестиционный», - сказал Д.БОЯРЧУК.

В тоже время он отметил, что по импорту энергоносителей, с учетом фиксированных объемов поставок и роста стоимости, будет наблюдаться рост.

«По энергетическому импорту все-таки будет наблюдаться рост, поскольку у нас фиксированные обязательства по объемам и также выросла цена. От этого импорта мы никуда не спрячемся», - отметил Д.БОЯРЧУК.

По его словам, если с импортом ситуация понятна и он будет сокращаться, то с экспортом «полная неопределенность».

Так эксперт отметил, что заявления украинских металлургов и химиков, о том, что они возобновляют поставки, все же не придают большого оптимизма, так как из этих же заявлений становится понятно, что контракты подписаны на месяц, два.

«При том всем, что мировой рынок и металла и химпрома сужается, и при том, что наши основные конкуренты тоже девальвируют валюту, куда-то продать товар низкого качества и по не очень конкурентной цене будет проблемно, - считает Д.БОЯРЧУК. - Даже если возобновится рост мировой экономики, у наших металлургов и химиков будут проблемы со сбытом. То есть перспективы для нашего экспорта не очень хорошие».

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2008 году составило 13 млрд. 484,5 млн. долл. против 7 млрд. 263,6 млн. долл. в 2007 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 18 млрд. 531,9 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами - 5 млрд. 047,4 млн. долл. против соответственно 11 млрд. 321,9 млн. долл. отрицательного сальдо и 4 млрд. 058,3 млн. долл. положительного в 2007 году.