План поступлений в ПФ перевыполнен на 12,8%

По состоянию на сегодня план поступлений в Пенсионный фонд перевыполнен на 12,8%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил глава правления Пенсионного фонда Алексей ЗАРУДНЫЙ.

По его словам, на сегодня сумма выплат пенсий составила 10 млрд. грн. из запланированных на февраль 13,2 млрд. грн.

Он также подчеркнул, что все пенсии будут выплачены вовремя до 25 февраля.

Как сообщал УНИАН, заместитель министра финансов Владимир МАТВИЙЧУК журналистам сообщил, что для обеспечения своевременной выплаты пенсий в феврале Пенсионному фонду будет выделен заем из государственного бюджета в размере 3,7 млрд. грн.