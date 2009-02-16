Промпроизводство в России рекордно снизилось
17:06, 16 февраля 2009Финансы
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Максимальное падение за 15 лет
Промышленное производство в России в январе 2009 года снизилось на 16% по сравнению с январем 2008 года, сообщает Би-би-си со ссылкой на данные Росстата.
Это максимальное падение темпов промпроизводства за 15 лет: в октябре 1994 года производство промышленной продукции сократилось на 18%. Даже в сентябре 1998 года - сразу после августовского кризиса - падение промпроизводства в России составило лишь 15%.
Темпы промышленного производства падают уже не первый месяц подряд: в декабре 2008 было зафиксировано снижение на 10,3% по сравнению с тем же периодом годом ранее, в ноябре - на 8,7%.
По сравнению с предыдущим месяцем промышленное производство в январе 2009 года снизилось на 19,9%.
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