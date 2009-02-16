Промпроизводство в России рекордно снизилось

Промышленное производство в России в январе 2009 года снизилось на 16% по сравнению с январем 2008 года, сообщает Би-би-си со ссылкой на данные Росстата.

Это максимальное падение темпов промпроизводства за 15 лет: в октябре 1994 года производство промышленной продукции сократилось на 18%. Даже в сентябре 1998 года - сразу после августовского кризиса - падение промпроизводства в России составило лишь 15%.

Темпы промышленного производства падают уже не первый месяц подряд: в декабре 2008 было зафиксировано снижение на 10,3% по сравнению с тем же периодом годом ранее, в ноябре - на 8,7%.

По сравнению с предыдущим месяцем промышленное производство в январе 2009 года снизилось на 19,9%.