Функции главы НБУ с 10 мая будет выполнять зам Гонтаревой - представитель президента в ВР

Исполнять обязанности главы Национального банка Украины с 10 мая будет первый заместитель главы НБУ Яков Смолий.

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Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила нардеп, представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

"На сегодняшний день, если Валерия Гонтарева уходит в отпуск (а она за месяц объявила о том, что намерена подать в отставку 10 мая), я думаю, что исполнять обязанности и сейчас держать Нацбанк в своих руках будет ее первый заместитель Яков Смолий", - отметила Луценко.

Также она отметила, что "если возникнет такая необходимость, Гонтарева придет (в Верховную Раду) и будет отчитываться".

"На сегодняшний день Валерия Гонтарева не уходила, она не убегала никуда на второй день, она всегда общалась с депутатами. Она всегда на все приглашения парламентариев приходила и всегда отчитывалась аргументировано, взвешенно. И если возникнет такая необходимость, госпожа Гонтарева придет и будет отчитываться", - заявила Луценко.

Как сообщал УНИАН, глава НБУ Гонтарева в начале апреля объявила об уходе со своей должности с 10 мая. По ее словам, других изменений в составе правления НБУ и политике регулятора не предвидится.

5 мая источник УНИАН в НБУ сообщил, что Гонтарева с 10 мая идет в долгосрочный отпуск, и на время ее отсутствия руководить Нацбанком будет ее первый заместитель Смолий.

Ранее опрошенные УНИАН участники рынка называли преемником Гонтаревой главу правления крупнейшего в Украине банка с иностранным капиталом «Райффайзен Банка Аваль» Владимира Лавренчука.

Согласно Конституции, главу НБУ назначает Верховная Рада по представлению президента сроком на 7 лет.