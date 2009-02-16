Межбанк: доллар подешевел
Торги на ТОМ’е
Сегодня на межбанке торги по доллару США на ТОМ’е (от анг. tomorrow (завтра), то есть котировки устанавливаются, но сделки будут проводиться только на следующий день) открылись следующими котировками - 8,0400/8,1700, к 12:00 сузился спрэд 8,0850/8,1650. К закрытию ценовые уровни снизились 8,0800/8,1250.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 17:30 Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH на ТОМ’е с котировками – 7,7000/7,7900.
Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2290/0,2340, а к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2300/0,2340. К закрытию торгов цены упали 0,2285/0,2310. В России курс доллар-рубль на ТОМ’е вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,2250 (+0,5650).
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,2754/55, а к 17:40 выросли 1,2801/02. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,2520/10,4240, к 12:00 цены установились на уровне 10,3225/10,4305. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH составили 10,3400/10,4040.
Как сообщал УНИАН, сегодня 16 февраля, в США празднуют День Президентов, в связи с чем торги на украинском межбанковском валютном рынке по американской валюте проходили со сниженной активностью, а возможные сделки совершались в основном валютированием ТОМ.