Межбанк: доллар подешевел

Сегодня на межбанке торги по доллару США на ТОМ’е (от анг. tomorrow (завтра), то есть котировки устанавливаются, но сделки будут проводиться только на следующий день) открылись следующими котировками - 8,0400/8,1700, к 12:00 сузился спрэд 8,0850/8,1650. К закрытию ценовые уровни снизились 8,0800/8,1250.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 17:30 Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH на ТОМ’е с котировками – 7,7000/7,7900.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2290/0,2340, а к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2300/0,2340. К закрытию торгов цены упали 0,2285/0,2310. В России курс доллар-рубль на ТОМ’е вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,2250 (+0,5650).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,2754/55, а к 17:40 выросли 1,2801/02. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,2520/10,4240, к 12:00 цены установились на уровне 10,3225/10,4305. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH составили 10,3400/10,4040.

Как сообщал УНИАН, сегодня 16 февраля, в США празднуют День Президентов, в связи с чем торги на украинском межбанковском валютном рынке по американской валюте проходили со сниженной активностью, а возможные сделки совершались в основном валютированием ТОМ.