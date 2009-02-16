Новый инвестор в «Родовид Банке» появится в конце марта

Завершение сделки по вхождению нового инвестора в «Родовид Банк» запланировано на конец марта 2009 года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка.

Согласно предоставленной информации, на сегодня уже завершен переговорный процесс по привлечению внешнего инвестора в лице группы компаний «Истил», которая претендует на 39% акций банка.

Как сообщалось, решение о приходе нового стратегического партнера, а также об увеличении уставного капитала банка на 700 млн. грн. было принято на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Родовид Банк", которое состоялось 30 января 2009 года.

В данный момент пресс-служба банка не озвучивает сумму сделки, но, как сообщалось ранее, минимальный ее объем может составить 100 млн. долл., которые будут полностью направлены на развитие банка.

Как сообщал УНИАН, ОАО «Родовид Банк» и группа компаний «Истил» вели переговоры о продаже части в ООО «РБ Капитал-Групп». Как озвучивалось ранее, сейчас ООО «РБ Капитал-Групп» владеет 76,7798% акций «Родовид Банка».

Справка УНИАН. ОАО “Родовид Банк” зарегистрировано в 1990 году.

Активы банка на 1 января 2009 г. составляли 13 млрд. 195 млн. 714 тыс. грн., обязательства – 11 млрд. 785 млн. 481 тыс. грн., собственный капитал – 1 млрд. 410 млн. 233 тыс. грн., уставный капитал – 435 млн. грн.

Чистая прибыль «Родовид Банка» по итогам 2008 года составила 35 млн. грн.

По данным банка, на 1 января 2009 года основным акционером «Родовид Банка» являлось ООО «РБ Капитал-Групп», которое владело 76,7798% акций.

«Родовид Банк» контролирует Сергей БУБКА.

Группа компаний «Истил» была основана в 1991 году Мохаммедом Захуром как Metalsrussia Corp.Ltd – компания, которая занималась трейдингом металлургической продукции со стран бывшего СССР, которая потом реализовывалась в странах Юго-Восточной Азии.

На сегодняшний день группа компаний «Истил» имеет десятки инвестиционных проектов во всем мире. После продажи металлургического бизнеса в 2008 году группа компаний «Истил» получила около 3 млрд. евро, которые планируется использовать для осуществления крупномасштабных инвестиций. Сфера деятельности - коммерческая недвижимость, медиа и финансовый сектор.