”Укрсоцбанк” увеличит уставный капитал

АКБ "Укрсоцбанк" намерен увеличить уставный капитал на 0,5 млрд. грн. – до 1,570 млрд. грн.

"На прошлой неделе Правление группы (UniCredit Group) приняло решение о докапитализации банка в соответствии с требованием Национального банка по результатам стресс-теста на 500 млн. грн", - сказал председатель Правления «Укрсоцбанка» Борис ТИМОНЬКИН журналистам в понедельник.

Справка УНИАН. АКБ «Укрсоцбанк» основан в сентябре 1990 года.

Активы банка на 1 января 2009 года составляли 49,695 млрд. грн., обязательства – 44,519 млрд. грн., собственный капитал – 5,176 млрд. грн., уставный капитал – до 1,07 млрд. грн.

Прибыль банка по итогам 2008 года составила 791,795 млн. грн.

Итальянская группа UniCredit владеет 94,2% акций банка.